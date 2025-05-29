БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Литовец убил ломом 50 евреев, а потом весело играл на аккордеоне

Литовец убил ломом 50 евреев, а потом весело играл на аккордеоне

Прибалтийские каратели и «лесные братья» зверствовали как во время войны, так и после нее. Сейчас они «борцы за независимость» Святослав Князев На фото: в день памяти так называемого латышского добровольческого легиона (Фото: Виктор Лисицын/ ТАСС) Материал комментируют: Наталия Селюкина Памятников, мемориальных досок, стендов в музеях и прибавок к пенсиям, видимо, уже недостаточно для прославления в балтийских странах так называемых «лесных братьев» — членов антисоветских формирований, действовавших в Прибалтике после изгнания из него нацистов Красной армией.

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