Похороны актрисы Анастасии Заворотнюк состоялись на Троекуровском кладбище

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ее могила находится на Аллее знаменитостей рядом с могилами народной артистки Российской Федерации Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.
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