Бизнес предлагают поощрять за матпомощь ушедшим на СВО сотрудникам

В правовом управлении Аппарата Совфеда поддержали законопроект Мосгордумы, которым предлагается оказывать поддержку предпринимателям, производящим выплаты участникам СВО, чьи трудовые контракты приостановлены.
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