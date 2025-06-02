CertiK о новых угрозах и решениях: взлом Cork Protocol, крипто-ключи без единой точки отказа и язык Move для разработчиков

Последний отчёт CertiK раскрывает три ключевых события в сфере Web3. Во-первых, на примере взлома DeFi-протокола Cork выяснилось, что зависимость от единственного пула для данных от оракулов оказалась фатальной: злоумышленник воспользовался флеш-кредитом, исказил цену пары pUSD/pETH и похитил более $2,6 млн.