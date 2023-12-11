США: Украине придется «уступить часть территории» Заявления республиканца из Огайо прозвучали на фоне того, как Конгресс рассматривает возможность увеличения помощи Украине, когда демократы призывают к дополнительной помощи практически без каких-либо условий, а республиканцы пытаются связать помощь ….