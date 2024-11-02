Губернатор Александр Беглов поздравил муфтия Равиля-хазрата Панчеева с 60-летием

Он поблагодарил его за многолетний труд Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Соборную мечеть Петербурга и поздравил муфтия Равиля-хазрата Панчеева с 60-летием, а также выразил своё уважение духовному лидеру мусульман города и Северо-Западного региона России.