Отреагировавшая матом на плакат с героем СВО россиянка поменяла мнение и выплатила штраф

Жительница города Усть-Кута Иркутской области Ксения Кузнецова, отреагировавшая матом на установленный на одной из улиц плакат с героем специальной военной операции (СВО) Денисом Козельским, поменяла мнение и выплатила штраф в 15 тысяч рублей.
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