Один из купивших алкоголь подросткам в Байкальске арестован

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Байкальске арестовали одного из задержанных по делу о продаже спиртного подросткам на вечеринку, которая закончилась массовым убийством, сообщила пресс-служба СУСК России по Иркутской области.
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