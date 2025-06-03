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Один из купивших алкоголь подросткам в Байкальске арестован

Один из купивших алкоголь подросткам в Байкальске арестован

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Байкальске арестовали одного из задержанных по делу о продаже спиртного подросткам на вечеринку, которая закончилась массовым убийством, сообщила пресс-служба СУСК России по Иркутской области.

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