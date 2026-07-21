Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленской области собаки стали терапевтами для детей с ОВЗ

В Смоленской области собаки стали терапевтами для детей с ОВЗ

Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» «Защита животного мира» Встреча особенных детей с четвероногими терапевтами состоялась в Десногорске в рамках проекта «Единой России» «Защита животного мира» в Атомпарке.

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