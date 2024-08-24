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Путин поздравил горняков с профессиональным праздником

Путин поздравил горняков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. В своем обращении он отметил стойкость, упорство и сильный характер тех, кто решил посвятить свою жизнь этой нелегкой работе.

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