Путин поздравил горняков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. В своем обращении он отметил стойкость, упорство и сильный характер тех, кто решил посвятить свою жизнь этой нелегкой работе.
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