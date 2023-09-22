ИЗВЕСТИЯ iz

6 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Едаменко
    По Херсонской меньше ста, а по Белгородской за те же сутки - сто одиннадцать.ВСУ выпустили поч...
  • Воробей
    Жаль, что автор статьи поленился привести конкретные слова фон дер Ляйен, чтобы мы могли убедиться сами.Захарова назвала ...
  • Андрей Шишинов
    Ещё один кандидат на дачу под Ростовом. Может соседом януковощу будет. Но только после того, как отсидит свой срок у ...СМИ узнали о гото...

На Кубани задержан подаривший боевую гранату подростку местный житель

На Кубани задержан подаривший боевую гранату подростку местный житель

Житель Краснодарского края задержан после того, как подарил подростку боевую гранату. 26-летнему молодому человеку грозит до 11 лет заключения, сообщает 22 сентября сообщество регионального управления МВД России в социальной сети «ВКонтакте».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх