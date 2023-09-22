На Кубани задержан подаривший боевую гранату подростку местный житель

Житель Краснодарского края задержан после того, как подарил подростку боевую гранату. 26-летнему молодому человеку грозит до 11 лет заключения, сообщает 22 сентября сообщество регионального управления МВД России в социальной сети «ВКонтакте».
Житель Краснодарского края задержан после того, как подарил подростку боевую гранату. 26-летнему молодому человеку грозит до 11 лет заключения, сообщает 22 сентября сообщество регионального управления МВД России в социальной сети «ВКонтакте».
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