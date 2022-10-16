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«Локо» и «Динамо» выиграли, 17-я победа СКА, «Уорриорз» продлят Пула, Медведев стал отцом, успехи «Юве», «Атлетико» и «Тоттенхэма», Гринвуду выдвинуты обвинения и другие новости

«Локо» и «Динамо» выиграли, 17-я победа СКА, «Уорриорз» продлят Пула, Медведев стал отцом, успехи «Юве», «Атлетико» и «Тоттенхэма», Гринвуду выдвинуты обвинения и другие новости

Доброе утро, дорогие друзья! Начинайте своё воскресное утро с нашим дайджестом новостей ☀️ 1. В Мир РПЛ была насыщенная суббота.

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