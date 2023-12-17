Россия объявила в розыск тех, кто объявил в розыск главу РПЦ в Украине

Глава Следкома России объявил о розыске украинских силовиков, которые объявили о розыске Патриарха РПЦ Кирилла, — сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на телеграм-канал СК России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии