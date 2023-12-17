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Россия объявила в розыск тех, кто объявил в розыск главу РПЦ в Украине

Россия объявила в розыск тех, кто объявил в розыск главу РПЦ в Украине

Глава Следкома России объявил о розыске украинских силовиков, которые объявили о розыске Патриарха РПЦ Кирилла, — сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на телеграм-канал СК России.

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