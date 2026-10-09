The Sun: Последняя линия обороны ВМС Великобритании от БПЛА – пожарные шланги В эпоху гиперзвуковых ракет и искусственного интеллекта оборона стратегического ядерного потенциала Великобритании обрела поистине архаичный, но от этого не менее сюрреалистичный облик.
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