Украинство как явление зиждется на двух столпах. С одной стороны, это неотъемлемое презрение к русским.
Днепр или Волга? О географическом шовинизме великоукров
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Агропредприятия России получили суммарно 9 млн 501 тыс. тонн мяса в убойном весе. Свинина (42,9%). В частности, в 2012 году сельхозпроизводители произвели 700 тысяч тонн свинины, тогда как до конца этого года планируется нарастить производство до 750 тысяч тонн.
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14 час.
СК
Сергей К
да ладно... фигня весь этот спор
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14 час.
РУ
Раиса Утропова
Украм надо знать своё шовинистические место. Вы и Евксинский Понт выкопали, и земля ваша - Черноземье, только в музее Франции и значится, а остальные земли загрязнены удобрениями Мон Санто, ядом.
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12 час.
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