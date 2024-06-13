Днепр или Волга? О географическом шовинизме великоукров

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Vasily Golov

Агропредприятия России получили суммарно 9 млн 501 тыс. тонн мяса в убойном весе. Свинина (42,9%). В частности, в 2012 году сельхозпроизводители произвели 700 тысяч тонн свинины, тогда как до конца этого года планируется нарастить производство до 750 тысяч тонн.