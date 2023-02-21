Крым 24 Все новости Крыма

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С добрым утром, крымчане

С добрым утром, крымчане

С добрым утром, крымчане ☕️ Желаем успешных дел и положительных эмоций ✨ Прогноз погоды на сегодня🌦 В Симферополе +8 и небольшой дождь В Севастополе +10 и пасмурно В Евпатории +10 и облачно с прояснениями В Джанкое +12 и небольшой дождь В Ялте +10 и небольшой дождь В Алуште +8 небольшой и дождь В Керчи +9 и небольшой дождь В Армянске +8 и небольшой дождь В Бахчисарае +6 и небольшой дождь В Феодосии +10 и облачно с прояснениями В Судаке +10 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea🌦 В Симферополе +8 и небольшой дождь В Севастополе +10 и пасмурно В Евпатории +10 и облачно с прояснениями В Джанкое +12 и небольшой дождь В Ялте +10 и небольшой дождь В Алуште +8 небольшой и дождь В Керчи +9 и небольшой дождь В Армянске +8 и небольшой дождь В Бахчисарае +6 и небольшой дождь В Феодосии +10 и облачно с прояснениями В Судаке +10 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24tvcrimea24.

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