С добрым утром, крымчане ☕️ Желаем успешных дел и положительных эмоций ✨ Прогноз погоды на сегодня🌦 В Симферополе +8 и небольшой дождь В Севастополе +10 и пасмурно В Евпатории +10 и облачно с прояснениями В Джанкое +12 и небольшой дождь В Ялте +10 и небольшой дождь В Алуште +8 небольшой и дождь В Керчи +9 и небольшой дождь В Армянске +8 и небольшой дождь В Бахчисарае +6 и небольшой дождь В Феодосии +10 и облачно с прояснениями В Судаке +10 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea🌦 В Симферополе +8 и небольшой дождь В Севастополе +10 и пасмурно В Евпатории +10 и облачно с прояснениями В Джанкое +12 и небольшой дождь В Ялте +10 и небольшой дождь В Алуште +8 небольшой и дождь В Керчи +9 и небольшой дождь В Армянске +8 и небольшой дождь В Бахчисарае +6 и небольшой дождь В Феодосии +10 и облачно с прояснениями В Судаке +10 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24tvcrimea24.