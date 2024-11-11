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Петербургский дневник

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Боррель пообещал Зеленскому довести до конца поставку 1 миллиона снарядов ВСУ

Он сказал об этом украинскому президенту на встрече в Киеве Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, собирающийся в ближайшее время покинуть свой пост, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве пообещал ему, что Брюссель все еще планирует выполнить задачу по поставке украинской армии обещанного ранее одного миллиона снарядов до конца текущего года.

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