Боррель пообещал Зеленскому довести до конца поставку 1 миллиона снарядов ВСУ

Он сказал об этом украинскому президенту на встрече в Киеве Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, собирающийся в ближайшее время покинуть свой пост, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве пообещал ему, что Брюссель все еще планирует выполнить задачу по поставке украинской армии обещанного ранее одного миллиона снарядов до конца текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии