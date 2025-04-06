Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Плохая новость для дружбонародовцев": Поплавская жёстко высказалась после трагедии в храме

"Плохая новость для дружбонародовцев": Поплавская жёстко высказалась после трагедии в храме

Царьград © Belkin Sergey/news.ru/Globallookpress Актриса и общественный деятель Яна Поплавская жёстко и прямолинейно высказалась о трагедии в московском храме, где был убит православный татарин Ильяс Сафиуллин.

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