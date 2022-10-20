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Премьер Финляндии заявила, что проблем со вступлением в НАТО не будет

Премьер Финляндии заявила, что проблем со вступлением в НАТО не будет

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом она уверена, что проблем со вступлением в НАТО не будет, сообщает РИА Новости.

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