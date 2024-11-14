Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?

После избрания Дональда Трампа президентом забурлило, заклокотало "украинское болото". На Украине есть свой "дипстейт", который был тесно связан с Клинтонами - Соросами.
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