Коллеги сообщают, что у их корреспондента, работающего на мероприятиях ко Дню города, забрали аккредитацию из-за видео.
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Коллеги сообщают, что у их корреспондента, работающего на мероприятиях ко Дню города, забрали аккредитацию из-за видео.
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