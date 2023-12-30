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Артур Бетербиев: «Две недели до боя. Работаем»

«2 недели до боя. Или 14 дней. Или 336 часов. Или 20160 минут. Работаем», – подписал публикацию чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который в ночь на 14 января подерется с Каллумом Смитом.

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