Артур Бетербиев: «Две недели до боя. Работаем»

«2 недели до боя. Или 14 дней. Или 336 часов. Или 20160 минут. Работаем», – подписал публикацию чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который в ночь на 14 января подерется с Каллумом Смитом.