Почему голуби делают сальто назад

Ученые из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити обнаружили, что уникальное умение некоторых домашних голубей породы бирмингемский роллер делать сальто назад является признаком серьезного генетического двигательного расстройства.
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