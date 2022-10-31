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В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье мобилизованные военнослужащие принимают участие в занятиях по метанию боевых гранат

В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье мобилизованные военнослужащие принимают участие в занятиях по метанию боевых гранат

Перед проведением практической части с военнослужащими проводятся занятия по изучению материальной части гранат РГД-5, их боевых свойств, требований безопасности и правил обращения с ними, а также освоению приемов метания из различных положений.

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