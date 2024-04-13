Кадыров назвал маразмом слухи о запрете гимна России в Чечне

Минкульт опубликовал рекомендации по ограничению темпа музыки.фото: t.me/RKadyrov_95--> Утверждения о запрете исполнения гимна России в Чечне являются маразмом и ложью СМИ, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
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