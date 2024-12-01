Даже не мечтайте: Лавров ответил желающим оттяпать часть Украины под видом миротворцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил на круглый стол 75 послов. На встрече глава МИД прокомментировал намерения Запада ввести на Украину стотысячный военный контингент под предлогом «миротворчества».
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