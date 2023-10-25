5 российских актрис с большим самомнением и непростым характером

Что в актрисах важнее: быть абсолютно чистым холстом и пустым сосудом, который можно заполнить, загримировать, запрограммировать на роль? Или быть глыбой с уникальным характером и опытом, который она в фильме и продемонстрирует? Ведь прежде чем кого-то играть, нужно и из себя что-то представлять, согласны?Зритель чутко реагирует на появление на экране, и в целом, в периметре культурного бомонда, чьих-то протеже, дочек, внучек, возлюбленных и подружек, которые во чтобы то ни стало должны стать актрисами и завоевать мир.