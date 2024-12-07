Стали известны подробности ДТП под Симферополем с участием грузовика и автобуса

Стали известны подробности ДТП под Симферополем с участием грузовика и автобусаПо данным прокуратуры Крыма, водитель маршрутного автобуса врезался в припаркованный грузовик с полуприцепом, водитель которого выгружал товар.
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