В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей и уничтожении чужого имущества в крупном размере

Следственными органами СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней и 25-летнего жителей Омской области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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