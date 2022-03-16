Лавиолетт о 3-м месте Овечкина по голам в НХЛ: «Колоссальное достижение, лига существует давно»

Питер Лавиолетт отметил эпохальность очередного достижения форварда Александра Овечкина. Россиянин забросил 767-ю шайбу в матче «Вашингтона» с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
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