Удар БПЛА и БЭКами по Крыму. Послесловие. Масштаб проведённой ГУР и британцами операции понятен. Структура — тоже.
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Удар БПЛА и БЭКами по Крыму. Послесловие. Масштаб проведённой ГУР и британцами операции понятен. Структура — тоже.
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