SUSANIN
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SUSANIN

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Удмуртия стала одним из лидеров по числу школьников в программе по математики от АСИ

Удмуртия стала одним из лидеров по числу школьников в программе по математики от АСИ

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала одним из десяти регионов страны, где школьники начали углублённо изучать математику в рамках пилотного проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) и правительства Москвы «Математическая вертикаль для всей России».

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