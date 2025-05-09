Брюссель бьет тревогу: в ЕС хотят отобрать купленные китайцами европейские порты

Гарий Щерба

А с КЕМ ГЕЙРОПА вообще СОБИРАЕТСА СОСУЩЕСТВОВАТЬ ...??? С РОССИЕЙ в ХЛАМ РАЗРУГАЛАСЬ , на подходе Китай , США СПЯТ и ВИДЯТ как бы РАССТРЯСТИ ГЕЙРОПЕЙСКИХ БУРАТИН и ПУСТИТЬ по миру а после ПРИВЯЗАТЬ на СТАЛЬНОЙ ПОВОДОК что бы более НИКОГДА НЕ СМЕЛИ ВЯКАТЬ , Африка ЗАБИЛА на ГЕЙРОПЕЙЦЕВ и НЕ СОБИРАЕТСА ПРОЩАТЬ СТОЛЕТИЯ КОЛООНИЗМА и УГНИТЕНИЯ , Индия ТОРГУЕТ с ГЕЙРОПОЙ только в ОДНИ ВОРОТА (Индийцы ВПАРИВАЮТ ЕС всё и вся а сами у них почти ничего не закупают) , страны Латинской Америки ТЯГОТЯТ к РОССИИ с Китаем , Арабы НИ ЗА ЧТО ДРУЖИТЬ с ГЕЙРОНЕДОНОСКАМИ ТОЧНО НЕ БУДУТ , Азия идёт СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ по ПОДЪЁМУ ЭКОНОМИКИ и ХОТЯТ только ПРОИЗВОДИТЬ и СБАГРИВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ и с ГЕЙРОПЕЙЦАМИ НИКОДА НЕ ЯШКАЛАСЬ и НЕ СОБИРАЮТСА а остаютса в своём ,,КРУЖКУ,, , остаютса только ПИНГВИНЫ со своей Арктикой .......!!!! БОГ в ПОМОЩЬ , таких ,,ДРУЗЕЙ,, , ПИНГВИНОВ ............