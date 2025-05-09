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Брюссель бьет тревогу: в ЕС хотят отобрать купленные китайцами европейские порты

Брюссель бьет тревогу: в ЕС хотят отобрать купленные китайцами европейские порты

В Европе только сейчас рассмотрели, что почти полностью потеряли управление над критически важной транспортной и торговой инфраструктурой.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А с  КЕМ ГЕЙРОПА  вообще  СОБИРАЕТСА СОСУЩЕСТВОВАТЬ ...??? С  РОССИЕЙ в  ХЛАМ РАЗРУГАЛАСЬ , на подходе Китай ,  США СПЯТ  и  ВИДЯТ  как бы  РАССТРЯСТИ ГЕЙРОПЕЙСКИХ БУРАТИН  и  ПУСТИТЬ  по миру а после  ПРИВЯЗАТЬ  на  СТАЛЬНОЙ ПОВОДОК  что бы более  НИКОГДА НЕ СМЕЛИ ВЯКАТЬ , Африка  ЗАБИЛА  на  ГЕЙРОПЕЙЦЕВ  и  НЕ СОБИРАЕТСА ПРОЩАТЬ  СТОЛЕТИЯ КОЛООНИЗМА и УГНИТЕНИЯ , Индия  ТОРГУЕТ  с  ГЕЙРОПОЙ только в  ОДНИ ВОРОТА (Индийцы ВПАРИВАЮТ  ЕС  всё и вся а сами у них почти ничего не закупают) , страны Латинской Америки  ТЯГОТЯТ  к  РОССИИ  с Китаем , Арабы  НИ ЗА ЧТО ДРУЖИТЬ  с  ГЕЙРОНЕДОНОСКАМИ ТОЧНО НЕ БУДУТ , Азия идёт  СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ   по  ПОДЪЁМУ ЭКОНОМИКИ  и  ХОТЯТ  только  ПРОИЗВОДИТЬ  и  СБАГРИВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ  и с  ГЕЙРОПЕЙЦАМИ НИКОДА НЕ ЯШКАЛАСЬ  и  НЕ СОБИРАЮТСА а остаютса в своём ,,КРУЖКУ,, ,  остаютса только  ПИНГВИНЫ  со своей Арктикой .......!!!! БОГ  в  ПОМОЩЬ ,  таких ,,ДРУЗЕЙ,, , ПИНГВИНОВ ............
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