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Евгений Люлин поддержал строительство центра единоборств в Дзержинске

Евгений Люлин поддержал строительство центра единоборств в Дзержинске

ДЗЕРЖИНСК, 8 сентября, ФедералПресс. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил спортивную школу олимпийского резерва борьбы «Созвездие» в Дзержинске и оценил возможности для развития спорта в городе.

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