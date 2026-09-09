Белый дом опроверг слухи о замене Уиткоффа и Кушнера на переговорах по Украине

Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (в центре) и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве, 5 сентября 2026 года © Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Белый дом опроверг сообщения о возможной смене американской команды переговорщиков по Украине.
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