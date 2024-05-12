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Царьград

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Водитель-мигрант утопивший людей прописывал у себя земляков: известна причина падения автобуса

Водитель-мигрант утопивший людей прописывал у себя земляков: известна причина падения автобуса

Стало известно о том, что мигрант, утопивший автобус с людьми в Санкт-Петербурге, незаконно прописал у себя земляков.

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Комментарии
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Надежда Белугина
То, что прописывал земляков, перепутал педали, несомненно плохо. Но где была полиция: уже на раз был участником в серьёзных ДТП? Разве после таких событий можно доверять водителю перевозку людей? Очнитесь, гаишники! Неужели звон металла настолько заглушил вашу совесть?
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