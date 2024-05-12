Водитель-мигрант утопивший людей прописывал у себя земляков: известна причина падения автобуса

Надежда Белугина

То, что прописывал земляков, перепутал педали, несомненно плохо. Но где была полиция: уже на раз был участником в серьёзных ДТП? Разве после таких событий можно доверять водителю перевозку людей? Очнитесь, гаишники! Неужели звон металла настолько заглушил вашу совесть?