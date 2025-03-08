Водители придумали шесть полулегальных способов не платить штрафы с камер ГАИ

С ростом числа дорожных камер стремительно увеличивается и поток штрафов, приходящих водителям. Однако некоторые автолюбители не спешат мириться с системой и придумывают различные хитроумные способы уклонения от наказаний, зафиксированных автоматическими комплексами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии