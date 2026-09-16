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Шняги.Нет

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Коты из прошлого: 8-битные пушистики

Коты из прошлого: 8-битные пушистики

Пиксельные котики, выполненные в стиле старой доброй 8-битной графики. Такие изображения напоминают о временах первых игровых приставок и простых, но таких милых спрайтов.

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