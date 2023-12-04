Крымский тоннель: Кремль называет это чушью, но подводный вариант переправы сейчас бы пригодился

Мост через Керченский пролив давно стал красной тряпкой для Зеленского Илья Сергеев На фото: вид на Крымский мост через Керченский пролив (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвал чушью публикацию про тоннель под Крымским мостом.
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