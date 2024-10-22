На повестке саммита БРИКС судьба доллара?

В Казани начинается самое масштабное внешнеполитическое мероприятие в истории РФ. Во вторник в Казани открывается 16-й саммит глав государств — участников БРИКС, который продлится до четверга включительно.
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