Бывшего мэра российского города осудят за незаконную передачу электросетей

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Салавата Игоря Миронова, который по заведомо невыгодным соглашениям передал системы электросетевого хозяйства города.
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