«Российских биатлонистов последними допустят до международных стартов»

Российские биатлонисты и лыжники начали 2025 год с шоу в Рязани под названием «Гонка чемпионов». В течение двух дней они выступали сначала по отдельности в квалификации, на основе которой сформировались эстафетные четверки из двух биатлонистов (женщина и мужчина) и двух лыжников (женщина и мужчина), а затем определили лучших по итогам смешанной эстафеты.