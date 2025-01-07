«Российских биатлонистов последними допустят до международных стартов»

Российские биатлонисты и лыжники начали 2025 год с шоу в Рязани под названием «Гонка чемпионов». В течение двух дней они выступали сначала по отдельности в квалификации, на основе которой сформировались эстафетные четверки из двух биатлонистов (женщина и мужчина) и двух лыжников (женщина и мужчина), а затем определили лучших по итогам смешанной эстафеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии