Умер Ален Делон — секс-символ ХХ века. За что весь мир любил одного из самых красивых актеров в истории кино?

В возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный французский актер Ален Делон. В последние годы своей жизни его, мучившегося от рака и болезни Альцгеймера, окружали в основном скандалы — его наследники публично боролись друг с другом за имущество еще живого артиста.