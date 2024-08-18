Умер Ален Делон — секс-символ ХХ века. За что весь мир любил одного из самых красивых актеров в истории кино?

В возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный французский актер Ален Делон. В последние годы своей жизни его, мучившегося от рака и болезни Альцгеймера, окружали в основном скандалы — его наследники публично боролись друг с другом за имущество еще живого артиста.
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