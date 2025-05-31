Пока режим Зеленского всеми силами пытается добиться хотя бы 30-дневного перемирия, как выясняется, в том числе для обустройства новой линии обороны протяженностью около 350 км от Харькова до Запорожья, где ВСУ надеются закрепиться после полной потери Донбасса, наши войска продолжают освобождение ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии