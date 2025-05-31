Идёт подготовка к битве за Комар в ДНР, после освобождения которого ВС РФ выйдут на оперативный простор

Пока режим Зеленского всеми силами пытается добиться хотя бы 30-дневного перемирия, как выясняется, в том числе для обустройства новой линии обороны протяженностью около 350 км от Харькова до Запорожья, где ВСУ надеются закрепиться после полной потери Донбасса, наши войска продолжают освобождение ДНР.