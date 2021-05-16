У тебя проблема: УЕФА исключил трек Моргенштерна из официального плейлиста чемпионата Европы

Причина — ненормативная лексика. Ранее в Петербурге сообщили об отмене концерта популярного рэпера. Власти города на Неве объяснили это неправильно составленной заявкой.
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