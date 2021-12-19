От HMMWV до ISV. Закупки автомобильной техники для вооруженных сил США

В вооруженных силах США имеется несколько сотен тысяч автомобилей разных классов и моделей. Значительную часть такого автопарка составляют бронированные и незащищенные транспортные средства для перевозки личного состава с некоторыми грузами.
В вооруженных силах США имеется несколько сотен тысяч автомобилей разных классов и моделей. Значительную часть такого автопарка составляют бронированные и незащищенные транспортные средства для перевозки личного состава с некоторыми грузами.
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