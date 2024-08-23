RuNews.Biz
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews.Biz

81 подписчик

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Мимоза» под загадочным соусом. Все думают, что я добавила креветки или мясо криля. А нужен один простенький ингредиент.

Рецептов салата «Мимоза» сотни, и все они очень вкусные. А хотите, чтобы «Мимоза» была не просто вкусной, а потрясающе вкусной? Да еще и «загадочной» при этом? Я в «Мимозу» редко добавляю сыр — салат и так довольно сытный, с рисом тоже делаю лишь иногда, «в охотку».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх