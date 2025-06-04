Прокуратура открыла горячую линию по вопросам паводка на Ямале

Ямальская прокуратура открыла горячую линию по вопросам прохождения весеннего паводка. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, информация собирается в целях защиты прав граждан, пострадавших в результате возникновения сложной паводковой ситуации в Пуровском районе, получения оперативной информации о складывающейся обстановке в населенных пунктах, подвергшихся подтоплению.