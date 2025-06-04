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Прокуратура открыла горячую линию по вопросам паводка на Ямале

Прокуратура открыла горячую линию по вопросам паводка на Ямале

Ямальская прокуратура открыла горячую линию по вопросам прохождения весеннего паводка. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, информация собирается в целях защиты прав граждан, пострадавших в результате возникновения сложной паводковой ситуации в Пуровском районе, получения оперативной информации о складывающейся обстановке в населенных пунктах, подвергшихся подтоплению.

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