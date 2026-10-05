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Журнал «Профиль»

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Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии и штрафу 500 млн рублей

Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии и штрафу 500 млн рублей

Мещанский районный суд Москвы в понедельник, 5 октября 2026 года, признал экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского виновным в получении многомиллионных взяток, растрате в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

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