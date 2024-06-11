Oting открыл центральный склад запчастей в России

Автобренд Oting открыл центральный склад запчастей в подмосковном городе Дзержинский. Набор запчастей позволит покрывать 96% спроса дилерских предприятий и частных клиентов, говорится в сообщении компании Sinomach Automobile, которое поступило «Известиям» 10 июня.
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